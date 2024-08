AZK-Jubiläumskonferenz mit 63 Ländern - Eröffnung mit Elias Sasek und Lois Sasek

Steigen Sie mit uns ein in die 20. AZK, um diese turbulenten Zeiten nicht nur zu überstehen, sondern sie gemeinsam als synergisches Team mit Mut, Entschlossenheit und den besten verfügbaren Informationen siegreich und mannhaft zu meistern. Erfahren Sie in diesem fulminanten Einstieg, was alles hinter dieser gigantischen Jubiläumskonferenz steckt…

Herzlich willkommen zur AZK-Jubiläumskonferenz! 2008 fand die erste AZK – die erste Anti-Zensur-Koalition – statt. 2024 begrüßen wir Sie nun zur 20. AZK. Heute gehört die AZK zu den größten Plattformen Europas für fachkompetente und freie Aufklärung. Die AZK begegnet der immer weiter fortschreitenden Zensur mit qualifizierten Gegenstimmen und gab in den 16 Jahren ihres Bestehens 85 Referenten eine Plattform für unzensierte Redefreiheit. Die vorrangige Aufgabe der AZK besteht darin, die Lügen und Propaganda der Mainstream-Medien zu widerlegen und mit beweisbaren Argumenten ans Licht zu bringen, was diese absichtlich verschweigen...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV