M-PATHIE – Zu Gast heute: Gopal Norbert Klein „Ehrliches Mitteilen EM”

Gopal Norbert Klein ist Traumatherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie, Dipl.-Informatiker und Autor des Bestsellers „Der Vagus-Schlüssel“. Seine Selbsthilfe-Methode des „Ehrlichen Mitteilens EM“ wird von vielen Menschen weltweit praktiziert. Es geht dabei um ein wahrhaftiges Mitteilen von Gefühlen und um einen Austausch selbiger. Gopal will den echten Menschen im Menschen wiedererwecken, den, der nicht durch seine Zivilisiertheit an Zwänge und konstruiertem Verhalten angepasst ist. Er will den Menschen, der sich nicht mehr vor seinen Gefühlen versteckt, sondern den, der sich seiner Gefühlswelt offen und ehrlich mitteilen kann.

Für Gopal wäre ein solcher Mensch wahrhaft befreit und wieder dort, wie er von Anbeginn gedacht ist. Menschen, die an Konzepten festhalten müssen, sind an massiven Konflikten gebunden, gerade weil sie ihr Menschsein nicht an sich orientieren, sondern an Konzepten des Überlebens und des Zivilisiertseins. Wenn ich nicht sagen kann wie ich mich fühle, dann muss ich auf die eine oder andere Art Krieg führen, sagt Gopal Norbert Klein. Sich mit der Sichtweise und den Erfahrungen des Traumatherapeuten Gopal Norbert Klein auseinanderzusetzen kann äußerst hilfreich für so gut wie alle Menschen sein, die ehrlich mit sich selbst und den anderen umgehen möchten. Damit ist gemeint, dass er die Anbindungen des zivilisierten Menschen, der im Überlebenskampf sich selbst verloren hat und vor allem sich selbst seiner Gefühle nicht mehr ehrlich gegenübertreten und äußern kann, ehrlicher zusammenbindet. Vielleicht ist Gopals Forschung in der Traumaheilung und der allgemeinen Therapie gerade deswegen so zielgerichtet und erfolgreich, weil er ein tiefes Verständnis für spirituelle Methoden hat, die er mit therapeutischem Wissen zusammenbringen kann. Mehr über Gopal Norbert Klein hier: www.traumaheilung.net oder hier: https://www.youtube.com/@GopalNorbertKlein Quelle: apolut