Nachrichten AUF1 vom 8. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Angeblicher Putschversuch – kommt jetzt ein totalitäres BRD-Regime?

+ Christina Baum (AfD) zu Messermord: „Diese Regierung ist unfähig die eigene Bevölkerung zu schützen“

+ Baden-Württemberg: Bürger müssen nach Beinahe-Blackout Stromverbrauch einschränken

+ Bevölkerungsaustausch: Ampel-Regierung will endgültig irreversible Fakten schaffen

+ Großbritannien: Briten sind Minderheit in Städten wie Birmingham und Leicester

+ USA: „Twitter-Files“ untermauern jetzt Wahleinmischung durch FBI und CIA

+ „Lagebesprechung AUF1“: Unser neues Sendeformat mit Dietmar Heuritsch

+ Die gute Nachricht: Eltern finden Kind nach 50 Jahren dank DNS-Test wieder

Kurzmeldungen:

+ Klimaschwindel: Frankreich verbietet Kurzstreckenflüge

+ Great Reset: Nigeria will Verwendung digitalen Geldes erzwingen

+ Pleitewelle: Privatinsolvenzen in Österreich explodieren

+ Multikulti: Syrer und Afghanen stechen in Kriminalstatistik hervor

+ Berliner Filz: Linken-Stadträtin verhindert Clan-Razzia

Quelle: AUF1