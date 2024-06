Sacha Korn: Treibjagd auf einen Musikrebellen

Härte mit Herz: Sacha Korn beherrscht die E-Gitarre wie kaum ein Zweiter, Deutschrock vom Feinsten, muss den Vergleich mit Rammstein nicht scheuen. Er lehnt politische Schubladen ab („Ich bin nicht links, nicht rechts“), ist aber überzeugter Patriot. 2016 erreicht seine Version des „Liedes der Deutschen“ Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts. Dies berichtet COMPACT-TV.

Sacha Korn ist ein Musiker und Musikmanager. Er studierte an der Los Angeles Music Academy. Nach seiner Rückkehr nach Europa studierte er 2 weitere Semester bei Professor Michael Sagmeister in Frankfurt/Main. Er arbeitete als Berater für den 80er-Jahre-Superstar Terence Trent Darby, veröffentlichte über sein Label verschiedene international bekannte Künstler, u.a. Eminem vornehmlich in Osteuropa, von denen einige Goldstatus erreichten. 2009 veröffentlichte Sacha Korn erstmals unter seinem Namen eigene Musik. Seit dem entstanden 4 Alben und mehrere EPs und Singles. 2016 erreicht seine Version des „Liedes der Deutschen“ Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts.

Im Gespräch mit COMPACT spricht Korn über seine Musik, über Angriffe auf seine Person und darüber, wie er sich selbst verortet. Aufgewachsen in der DDR, trat er aus der FDJ aus, sieht aber seine Jugend im „Arbeiter- und Bauern-Staat“ dennoch positiv. Sein Fazit: Veränderung ist mehr als nur Politik – Veränderung miss alle Bereiche unseres Lebens ergreifen.

CD: Sacha Korn „Deviationist“

Die EP von 2011 mit Sacha Korns Klassikern. Mit „Mein Land“ schuf er eine emotionale Hymne, die tief ins Herz geht.

Auch auf der CD ist der Song „Lass mich gehn“, der noch bei der Universal von José Alvarez-Brill produziert wurde. Keyboard spielte Unheilig-Mitglied Henning Verlage.

Die CD ist ein Bekenntnis zu Heimat und Identität und zeugt von der Vielseitigkeit des Künstlers, der als einer der besten Gitarristen im deutschsprachigen Raum gilt.

CD: Sacha Korn „Feuer“

„Feuer“ ist das jüngste Album des Neue-Deutschen-Härte-Musikers Sacha Korn (1975, Berlin). Das Album bringt Sacha Korn mit noch mehr Wut zurück. Musikalisch erwarten Sie heftige Gitarrenriffs gemischt mit melancholischen Melodien, die Worte von Sehnsucht, Heimat, Identität und Gewalt tragen. Ein perfekter Soundtrack für eine Runde im Boxring oder ein intensives Training im Fitnessstudio. Die Band nahm das Album in Stockholm bei Fascination (Jens Bogren) und Berlin auf.

Textlich beschreibt das Album die Gefühle, die Sacha Korn durchlebt hat, nachdem er gesehen hat, wie das Europa, das er kennt, von Terror bedroht wird. Was ist die richtige Antwort auf das alles? „Feuer“ bietet Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Sacha Korn nach Antworten zu suchen.

