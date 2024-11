Wütende Bauern reden Klartext: „Wer Merz wählt, wählt den Krieg“

Bauernprotest im Schatten der Kriegsgefahr: Eigentlich sollte am letzten Samstag in Berlin eine Neuauflage der großen Demonstrationen vom Winter stattfinden. Doch der drohende nukleare Konflikt rückt die Folgen der Transformationspolitik in den Hintergrund – jedenfalls bis auf Weiteres. Die rund 1.000 Teilnehmer hatten dennoch eine klare Botschaft.

Solidarität mit den Bauern zeigen und dem System eine „kleben" mit unseren Aufklebern „Wird der Bauer unbequem..." ( https://www.auf1.shop/products/aufkleber-wird-der-bauer-unbequem ) und „Bauernschach