Basta Berlin (236) – Schrottpresse

Politiker mit Totalschaden, eine Regierung mit groben Gebrauchsspuren, die innere Sicherheit kaum noch zu retten… ein klarer Fall für die Schrottpresse! Wir laden ein zum fröhlichen Ausschlachten. Geschichten aus Absurdistan mit Basta Berlin. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, werfen heute zunächst einen Blick auf Großbritannien: Der aktuelle Protest auf der Insel lässt sich klar auch auf die Asylpolitik in Deutschland übertragen. Doch in good old Germany streitet sich eine überforderte Regierung weiter über einen völlig verkorksten Haushalt…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:04 Verbotene Wahrheit

00:30:39 Der berühmte „Mittelteil“

00:47:30 Kampf um unser Geld

01:08:23 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin