Interview mit Wirtschaftsexperte Peter König: Mit dem QR-Code zur absoluten Kontrolle

Peter König ist Ökonom, geopolitischer Analyst und war über 30 Jahre bei der Weltbank tätig. Im Interview mit Kla.TV spricht Herr König über die aktuelle Finanzlage in der Schweiz, über den ,Great Reset‘ und in diesem Zusammenhang über die Kontrolle jedes Einzelnen. Dabei erläutert er, was es mit dem QR-Code auf sich hat.

Trailer: „Ich bin Ökonom und geopolitischer Analyst und versuche so gut wie möglich die sich immer verändernden „heutigen"/ resp. „morgigen" Lagen zu analysieren. Mit anderen Worten, die Punkte zu verbinden: die Punkte zwischen Covid, dem Ukrainekrieg, dem Reset, dem sich immer mehr aufdrängenden QR-Code, der geplanten „4. Industriellen Revolution" von Klaus Schwab. Diese beinhaltet den Plan der Digitalisierung von allem, inklusiv dem menschlichen Gehirn usw. usw." „Dieser persönliche QR-Code, der wird dann eben ausgebreitet über oder weiter verwendet über ein App in deinem Cellphone. Und diese App wird natürlich verbunden mit einer Zentrale, da können wir überhaupt nichts machen, die Telefone, diese Mobile Phones, die sind alle bereits so ausgerichtet, dass sie von überall her, selbst wenn man das GPS ausschaltet, wissen sie genau, dass es uns begleitet, auch ohne GPS – das ist mal ganz klar. Dann müsste man es wegschmeißen oder zuhause lassen."