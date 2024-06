Basta Berlin (228) – EUpokalypse

Europa rückt nach rechts! Wirklich? Oder wollen uns das Politik und Medien nur weismachen? Was dabei untergeht: Warum ist der Wähler eigentlich so wütend? Bei einem Blick nach Brüssel prognostizieren wir: Die Wut wird noch weitaus größer. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, finden es bemerkenswert: Trotz millionenschwerer Kampagnen von Medien, Prominenten, Parteien und Influencern hat Links-Grün bei der EU-Wahl enorm verloren. Doch wie geht es jetzt weiter in Berlin, Brüssel und im Osten Deutschlands? Welch großes Schauspiel, wo ist das Popcorn?

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:23 Eigentorland



00:34:25 Zuschauerfeedback



00:45:12 Rechtsruck!



01:00:51 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin