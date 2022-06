Corona-Diktatur: Lauterbach entmachtet Expertenrat: COMPACT.Der Tag

Zehn Jahre lang betrieb die Europäische Zentralbank ihre umstrittene Null-Zins-Poltik. Begleitet von massiven Ankaufprogrammen sollte sie die angeschlagene Kunstwährung retten. Nun will die Notenbank in Frankfurt diesen Kurs ändern. Der Leitzins soll auf 0,25 Prozent steigen. Auch die Negativzinsen für Bankeinlagen bei der EZB sollen auslaufen. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 9. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Affenpocken – Gute Laune bei der Pharmaindustrie

Corona – Lauterbach will Experten ignorieren

COMPACT.Der Tag – Wir wachsen weiter

Verfassungsschutzbericht – Die Schlapphüte und ihre Propaganda Quelle: COMPACTTV