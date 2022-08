Geheimplan: Millionen müssen frieren - COMPACT.DerTag vom 5. August 2022

Kaltmacher Habeck und der Gas-Notstand: Die Ampel-Regierung befürchtet, dass in Millionen Wohnungen im Winter die Heizung ausfällt. Das war Thema bei einer geheimen Schaltkonferenz am Mittwoch. Daran nahmen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, die Spitzen der Länder-Staatskanzleien und der Grüne Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, teil. Tatsächlich bereitet sich die Bundesregierung schon seit 2018 auf einen Ausfall von Gasnetzen in einem Kältewinter vor.

Das sind unsere weiteren Themen: •Taiwan: Der Kampf beginnt •Deutsche Werte: Nicht mehr da!? •Freddy Ritschel: Ofarims Rache •Sachsensumpf: Zeugen unter Druck Quelle: COMPACTTV