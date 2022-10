Nachrichten AUF1 vom 3. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Kampfrede gegen den Liberalismus: Putin geißelt Dekadenz und Woke-Ideologie des Westens

+ Deutsche Fernsehlotterie: Unterstützung linksideologischer Aktionen statt sinnvoller Projekte

+ Tag der deutschen Einheit: Tausende protestieren gegen Inflation, Kriegstreiberei und Corona-Terror

+ Corona ist vorbei: Doch Deutschland und Österreich inszenieren erneut den Schwindel

+ Markus Bönig über Wege aus dem Maskenzwang: „Wir leben in einer Notsituation“

+ Wirtschaftscrash ante portas: Inflation steigt weiter, Banken immer mehr in Bedrängnis

+ Klimaindoktrination: So erfolgt die Gleichschaltung der System-Medien

+ Die Gute Nachricht: Bürger schließen Impfzentrum in Großbritannien

Kurzmeldungen:

+ Brasilien: Lula und Bolsonaro müssen in Stichwahl

+ Deutschland: Lauterbach führt Privatkrieg gegen Putin

+ Gleicher als gleich: Keine Klimasteuer für Yachten und Privatjets

+ Deutsche Waffen für Saudi-Arabien: Radikalislamisches Regime wird aufgerüstet

+ Energie(w)ende: Windanlagenbauer streicht 2900 Jobs

Quelle: AUF1