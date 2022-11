Nachrichten AUF1 vom 29. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Wuhan-Laborthese: Versuchten Verschwörer um Drosten Ursprung von Corona zu vertuschen?

+ „Impfschäden explodieren“: Corona-Kongress in Tirol gibt keine Entwarnung

+ Österreich: Die Grenze wird überrannt, doch das Bundesheer ist im Senegal aktiv

+ Christian Zeitz im AUF1-Gespräch: „Kasachstan will eine souveräne Politik“

+ Deutschland: Mit dem Bevölkerungsaustausch geht der Wähleraustausch einher

+ „Wirtschaft AUF1“: Zinsschraube und Inflation – Europas Wirtschaft wankt

+ „Great Reset“ in der Gastronomie: Drohende Pleitewelle bei Wirten und Hotelliers

+ Die gute Nachricht: Millionen Zugriffe wöchentlich: AUF1 steigt weiter auf, dank Ihrer Unterstützung

Kurzmeldungen:

+ Verdächtig: Krypto-Unternehmer „unerwartet“ im Schlaf verstorben

+ Korruption in der Ukraine: Justizminister fährt gestohlenen Mercedes

+ Gegen westliche Einflüsse: Russland verbietet LGTBQ-Propaganda

+ „Energiewende“ abgeblasen: Großbritannien kippt Förderung für E-Autos

+ Erneut Wahlbetrug in Deutschland: VW-Betriebsratswahl in Zwickau ungültig

Quelle: AUF1