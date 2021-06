Basta Berlin (Spezial) - Ein Gruß aus dem Urlaub!

Eigentlich verweilen Benjamin und Marcel noch im Urlaub, aber so ganz konnten sie es dann doch nicht lassen: In dieser Spezialausgabe beantworten die Jungs spannende Zuschauerfragen und plaudern ordentlich aus dem Nähkästchen. All das in einer weiteren Folge Basta Berlin vom russischen online Magazin „SNA News“.

Eine reguläre Ausgabe von Basta Berlin gibt es nach unserer kurzen Sommerpause wieder am 17. Juni 2021. Quelle: SNA News (Deutschland)