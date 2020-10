Weltweite Demonstrationen gegen unmenschliche Corona-Maßnahmen durch Weltregierung(en) weiten sich aus

Anfang Oktober verhängen immer mehr Regierungen immer drastischere und unmenschlichere Maßnahmen unter dem Vorwand des "Krieges gegen COIVD-19". COVID-19 gilt weltweit immer noch als eine der seltensten Krankheiten überhaupt. Immer mehr Ärzte und Mediziner weisen zwischenzeitlich nach, daß lediglich Menschen im hochbetagten Alter von zumeist 84+ und weiteren schweren Vorerkrankungen überhaupt eine Chance haben, an COVID-19 zu sterben. Während dieses Wissen sich rasant und trotz massiver Zensurmaßnahmen verbreitet, agieren die meisten (Welt-)Regierungen spiegelverkehrt dazu und beginnen grundlegende Menschenrechte einzuschränken oder ganz aufzuheben. Dagegen regt sich immer mehr Widerstand.

Nachfolgend finden sich eine Auswahl an Demonstrationsberichten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Viele Demonstrationsberichte werden, immer öfter, immer schneller von Youtube gelöscht. Sehr viele sind nicht recherchierbar wegen "Geoblocking" und anderer Zensurmaßnahmen.



Es ist davon auszugehen, daß es fast kein Land auf diesem Planeten gibt, wo nicht Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen oder anderweitige Regierungseinschränkungen gibt. Die Gewaltbereitschaft der Exekutive gegen Demonstrationsteilnehmer steigt vielerorts enorm an.



Ältere Berichte über den weltweiten Widerstand der "Menschheitsfamilie" finden sich hier.

Berlin, Deutschland: Hunderte Corona-Skeptiker protestieren vor Bundestag, 02.10.2020



Buenos Aires: Argentina: Nurses demand better working conditions amid the COVID-19 pandemic, 02.10.2020



Bagdad, Irak: Tausende Menschen gehen zum Jahrestag der Anti-Regierungsproteste auf die Straße, 02.10.2020







Tel Avviv, Israel: "Wenn sie so weitermachen, wird es einen Bürgerkrieg geben", 02.10.2020







Spanien: Erneute Proteste zum 3. Jahrestages des Referendums in Barcelona, 02.10.2020







Tel Aviv, Israel: Protest wegen Demo-Verbot in Tel Aviv, 30.09.2020







Spanien: Corona-Protest: „Ich bin hier, um die Würde meines Mannes zu verteidigen“, 26.09.2020







London, Großbritannien: LIVE: Proteste in London gegen Corona-Auflagen, 26.09.2020







Madrid, Spanien: Protest gegen neue Coronamaßnahmen artet in Gewalt aus, 25.09.2020







Düsseldorf, Deutschland: Demo gegen Corona-Maßnahmen, 25.09.2020







London, Großbritannien: LIVE: Demonstration in London gegen die Corona-Maßnahmen trotz Versammlungsverbot, 25.09.2020



Paris, Frankreich: LIVE: Yellow Vests call for national protest in Paris amid coronavirus measures - PART 1, 18.09.2020







Warschau, Polen: Poland: COVID sceptics decry measures in Warsaw protest, 12.09.2020







Rom, Italien: Protesters and far-right activists rally against masks in Rome, 06.09.2020



Bucharest, Rumänien: Romania: Hundreds of COVID sceptics protest quarantine bill in Bucharest, 12.07.2020







Belgrad, Serbien: Serbia protests against the government's coronavirus response turn violent, 09.07.2020







Dr. Bodo Schiffmann zum dritten toten Kind in einer Woche durch tragen einer Maske, 01.10.2020