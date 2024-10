Trotz Nazi-Keule: Trump überholt Harris!

So knapp und so spannend war es noch nie! Nachdem der Vorsprung von Harris mit jeder Umfrage kürzer wurde, hat sich Donald Trump gut eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen wieder auf den ersten Platz vorgekämpft. Was würde ein Sieg des Republikaners für uns Deutsche bedeuten? Welche Überraschungen könnten noch folgen? Jürgen Elsässer und Paul Klemm zeigen Ihnen eindrucksvolle Bilder des Wahlkampfes und klären die brisantesten Fragen.

Quelle: COMPACT-TV