Helden der neuen Zeit: Interview mit Reyno De Beer von Liberty Fighters Network (LFN) aus Südafrika

Als selbst ausgebildeter Anwalt geht Reyno De Beer gegen das korrupte Bankensystem und die Regierung Südafrikas vor, ohne Gebühren zu verlangen. Hören Sie einen Mann, der es wagt, das gesamte Rechtssystem herauszufordern, mit erstaunlichen Ergebnissen! Er gibt auch einige interessante Hinweise auf die geopolitische Verbindung zwischen Südafrika und Deutschland.

Interviewer: Heute habe ich das Vergnügen, Reyno De Beer bei Kla.TV zu begrüßen. Ein ganz besonderer Mann, würde ich sagen, denn er hat sich etwas vorgenommen, was man nicht für möglich halten würde. Er lebt in Pretoria, Provinz Gauteng, in Südafrika. Er ist 48 Jahre alt, ist Gründer und Präsident des Liberty Fighters Network, LFN, und arbeitet mit nur acht Mitarbeitern und Unterstützern zusammen.

Aber die Auswirkungen sind enorm, wie Sie sehen werden. LFN ist seit 2017 aktiv. Und wie es auf der Website heißt: „…eine unerbittliche Kraft für die Gerechtigkeit, eine freiwillige Vereinigung, nicht für den Gewinn, sondern für die Transformation unserer Rechtslandschaft, die es mit dem kriminellen Bankennetzwerk aufnimmt und umfassende Reformen im Justizsystem Südafrikas und des gesamten afrikanischen Kontinents vorantreibt.“ Reyno, es ist schön, dass Sie bei uns sind. Bitte erzählen Sie uns, wie Sie auf die Idee mit LFN gekommen sind!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV