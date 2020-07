Dr. Bodo Schiffmann: Alles wird gut!

"Ja, wir werden immer mehr und wir lassen uns das nicht gefallen. Man kann das jetzt auch erkennen, dass das Ganze auch in die Medien überläuft. Die Menschen erkennen, dass eine ungeprüfte Impfung, die die Potenz hat, die Genetik zu verändern, in keiner Relationen zu einer, in den meisten Fällen völlig harmlos verlaufenden Viruserkrankung steht." Dies schreibt Dr. Bodo Schiffmann.

Dr. Schiffmann weiter: "Ich berichte davon, dass YouTube über Nacht 10.000 meiner Abonnenten entfernt hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich in meiner Arbeit unterstützen, indem sie den Kanal abonnieren und auch weiter empfehlen, sowie die Links verteilen. Ich berichte Ihnen von den neuen Entwicklungen bei der Partei wieder 2020 und auch von Fundstellen in den Medien wie bisher. Im Moment lässt sich eine sehr positive Entwicklung erkennen und ich bin davon überzeugt dass wir in der Lage sind, hier noch Schlimmeres zu verhindern und insbesondere dass die Menschen rechtzeitig wach werden. Weil dann diese Impfung keinerlei Erfolg mehr hat. Donald Trump hat für sich die richtigen Entscheidungen getroffen und hat angefangen die bisherigen Stellen zu entmachten, die die Kontrolle über die Zahlen hatten. Die Menschen merken, dass die so genannten Qualitätsmedien, also die öffentlichrechtlichen Sender, sich immer mehr in Richtung einer Lügen Presse entwickelt haben. Weltweit haben bereits sehr viele gemerkt, dass sie ihren Politikern genauso wenig Vertrauen können, wie den Staatsmedien. Es wird Zeit für eine neue Welt mit einer gemeinsamen Menschheitsfamilie. Vielleicht ist Covid-19 eine Chance für die gesamte Menschheit.

Quelle: Alles Ausser Mainstream Dr. Bodo Schiffmann