M-PATHIE – Zu Gast heute: Ronald Steckel – “Es ist ein Wunder, am Leben zu sein”

Ronald Steckel ist ein Berliner Künstler und zum zweiten Mal Gast in unserem Format M-Pathie. Wir haben ihn hier zum zweiten Mal eingeladen, da Steckel die Welt hinter unserer zivilisierten Konformität seit seinen jungen Jahren erlebbar und erfahrbar gemacht hat. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und, mit was sind wir im Kosmos verbunden? Das sind zentrale Fragen des Künstlers Ronald Steckel, die er auf interessante Weise zu deuten weiß.

Steckel erklärt in diesem Gespräch eine integrale Sicht auf unsere Entwicklungsmöglichkeiten, die uns vom Kampf, vom Krieg und von unserem destruktiven Zivilisiertsein in ein schöpferisches und friedfertiges Miteinander hineinbringen könnten. Der Moderator hat hier ganz bewusst Ronald Steckels Ideen so gut wie nicht unterbrochen und auch nur wenige Fragen gestellt.

Steckel ist ein außerordentlicher Kenner unseres ganzheitlichen Seins, das wir jedoch nur schwer im Taumel der tagtäglichen individuellen Lebensereignisse ausschöpfen können.

Quelle: apolut