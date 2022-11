Oskar Lafontaine unterstützt „Ami go home“: COMPACT.Der.Tag vom 25.11.2022

Oskar Lafontaine unterstzützt „Ami go home“. So äußert er sich in seinem aktuellen Buch, das in den nächsten Tagen erscheint, und in einem aktuellen Interview im Youtube-Kanal Punkt.Preradovic.

Das sind einige unserer weiteren Themen: Kriegserinnerungen in Berlin Freddy Ritschel Black Friday, zu Deutsch, der schwarze Freitag Das Beste: Das Spinnennetz der US-Militärbasen Quelle: COMPACTTV