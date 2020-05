MARKmobil Mittelpunkt: Waldmeister mit Flammenwerfer

Ein Brand so groß wie ganz Berlin-Mitte. Das sind die Dimensionen mit denen Wjatscheslaw und die Männer vom Katastrophenschutz in den Wäldern der jakutischen Taiga konfrontiert sind. Im Kampf gegen dieses Flammenmeer steht ihnen oft nichts weiter zur Verfügung, als ein Zwanzig-Liter-Kanister und eine Handspritze. Manchmal sind sie wochenlang draußen und die Frauen daheim müssen starke Nerven beweisen, denn ein Handynetz gibt es in der Taiga nicht. Sich vergewissern, ob alles gut ist? Null Balken!

Jedes Jahr stehen die russischen Wälder in Flammen. Oft werden die Brände gelegt. Manchmal geschieht das aus Unachtsamkeit. Häufiger stecken Brandstiftung, ja sogar Terrorismus dahinter. Erst vor ein paar Tagen sind in Transbaikalien hochrangige Politiker und Verwaltungsbeamte dabei erwischt worden, wie sie den Wald mit einer Flammenwerfer-Drohne in Brand setzen wollten. Ein altes russisches Gesetz sähe für solche Fälle eigentlich "die Tötung der Brandstifter an Ort und Stelle" vor... Fantastische Bilder und exklusive Einblicke in den Kampf gegen das große Feuer der Menschen aus Zhigansk in Jakutien.

Quelle: MARKmobil