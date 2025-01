Kla.TV steigt weiter auf trotz massiver medialer Zensur – Rückblick 2024

2024 war das bislang umkämpfteste Jahr von Kla.TV. Allem voran war die Zensur auf den Social-Media-Plattformen wie TikTok und Facebook sehr zu spüren. Doch trotz über 80 (!) massiver medialer Angriffe gegen Ivo Sasek und Kla.TV steigt der internationale Alternativsender stetig weiter auf. Doch sehen Sie selbst – das enorme globale Wachstum von Kla.TV ist ein riesiges Verbreitungswunder und wir sagen DANKE!

Kla.TV steigt auf – trotz zahlreicher massiver medialer Angriffe



Für Kla.TV war das Jahr 2024 ein sehr umkämpftes Jahr, wenn nicht DAS umkämpfteste Jahr seit seiner Gründung, denn wir bekamen die Zensur auf den Social-Media-Plattformen sehr zu spüren – z.B. auf TikTok und Facebook, wo wir regelmäßig hunderttausende Aufrufe hatten.

Doch trotz über 80 massiver medialer Angriffe gegen Ivo Sasek und Klagemauer TV steigt der internationale Alternativsender stetig weiter auf! In diesem Jahr hat Kla.TV 3.395 Sendungen produziert mit über 98 Millionen Videoansichten. Das sind im Durchschnitt 240.738 Videoansichten pro Tag und etwa 1,68 Millionen Videoansichten pro Woche und eine prozentuale Steigerung um 23 Prozent bei den deutschsprachigen Sendungen.

Kla.TV haut jede Woche auf die Pauke

Trotz zahlreicher medialer Angriffe kann unser Sender auch dieses Jahr wieder einen gewaltigen Zuwachs verzeichnen. Denn: Wir haben uns mit anderen Aufklärern vernetzt und synergisch so richtig auf die Pauke gehauen. So wurden im vergangenen Jahr 52 internationale „Paukenschlag-Sendungen“ in bis zu 40 Sprachen produziert mit insgesamt über 38 Millionen Ansichten. Im Durchschnitt wurde jede Paukenschlag-Sendung etwa 650.000 Mal angeschaut. Eine Steigerung von 30 % zum Vorjahr und 180% gegenüber dem Jahr 2022!

Zuschauerwachstum bei Kla.TV International

Mit den 2.744 in 2024 produzierten fremdsprachigen Sendungen verzeichnete Klagemauer TV mit rund 29 Millionen Videoansichten sogar eine Steigerung um 66,5 Prozent! Damit erreichte Kla.TV 11 Millionen Menschen mehr als im Vorjahr.



2022: 7,33 Millionen



2023: 17,04 Millionen



2024: 28,37 Millionen



Wir erzielten im Jahr 2024 ein beachtliches Zuschauerwachstum bei den Weltsprachen auf unserem Online-Sender.



Russisch +216 %



Englisch +166 %



Portugiesisch +104 %



Italienisch +54 %



Hier sehen Sie weitere 70 Sprachen, die gigantische Quantensprünge auf Kla.TV im Jahr 2024 erzielten.

Dass wir solch ein enormes globales Wachstum verzeichnen konnten, ist ein riesiges Verbreitungswunder! Denn auch in 2024 gab es wieder unzählige Sperrungen unserer Inhalte auf den Social-Media-Plattformen in sämtlichen Sprachen. Aber das Geheimnis für dieses Wachstum liegt bei unserem geliebten Publikum, das die Sendungen weltweit teilt. Wir bedanken uns heute ganz herzlich bei euch und allen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, für die fleißige Verbreitung.



Ein herzliches Dankeschön geht aber auch an alle ehrenamtlichen Übersetzer und Kla.TV-Teams in den verschiedenen Ländern und Sprachen. Ihr seid großartig!!

Kla.TV Top 10 Sendungen 2024



Platz 10: Wie Regierungen den Umweltschutz sabotieren (1.123.084 Ansichten)



Platz 9: Updates für Greta - die wahren Klimakiller (1.205.673 Ansichten)



Platz 8: Welt im Netz der Freimaurer (1.504.030 Ansichten)



Platz 7: Analyse vom Sahara-Staub (1.632.378 Ansichten)



Platz 6: Die Überwindung der Blutsekte (1.689.560 Ansichten)



Platz 5: WEF - Gibt es doch eine Weltverschwörung? (1.841.150 Ansichten)



Platz 4: Geheimwaffe Tschernobyl (1.870.444 Ansichten)



Platz 3: Wie die Ukraine zum Vernichtungslager des eigenes Volkes wird (2.106.027 Ansichten)



Platz 2: WHO plant heimtückischen Coup (2.864.693 Ansichten)



Platz 1: Geoengineering aufgedeckt (5.968.352 Ansichten)



Kla.TV Gründer Ivo Sasek erreicht mit seinen Nationenreden im Jahr 2024 über 11 Millionen Ansichten.

Kla.TV kennt kein Sommerloch

Übrigens: Im Juli und August 2024 versanken unsere Medienangebote keinesfalls im „Sommerloch“. Mit weit über 20 Millionen Videoabrufen sind die Sommermonate bei Kla.TV rekordverdächtig und unsere Serverinfrastruktur lief auf Hochtouren. 4,4 Millionen Aufrufe verzeichnete alleine schon die Ausstrahlung der 20. AZK-Konferenz vom Juli 2024.



Kla.TV – Internetunabhängige Vernetzung

Im vergangenen Jahr legte Kla.TV mit mehreren Veranstaltungen und Workshops einen Schwerpunkt auf die internetunabhängige Vernetzung. Hier konnten sich unsere Zuschauer und Kanalbetreiber mit den Kla.TV-Mitwirkern regional vernetzen. Tausende nahmen an diesen Veranstaltungen teil, Millionen verfolgten sie online:

1. Freundestreffen 2024, Liveübertragung in 53 Länder, 1,59 Millionen Ansichten

2. 20. AZK, Liveübertragung in 62 Länder, 4,4 Millionen Ansichten

3. PC-Sicherheitsworkshop „Anti-Control“

4. Sicherung der Kla.TV-Archive zum Schutz vor der Internetzensur

5. Öffentliches Angebot von Kla.TV, Ihre Telegram-Kanäle zu sichern

Im September 2024 setzten wir uns für eine Sicherung aller relevanten Telegram-Kanäle ein und arbeiteten an der Bildung eines internetunabhängigen Netzwerks unter Kanalbetreibern. Wieso das?

Unzählige Volksstimmen auf Telegram beweisen ebenfalls die globalen Verbrechen an der Menschheit. Und genau diese wurden durch die Sicherung in Zusammenarbeit mit internationalen IT-Teams vor der aufkommenden Internetzensur gerettet.



Kla.TV sagt Danke!

Voll Dankbarkeit blicken wir auf ein enorm bewegtes und erfolgreiches Jahr 2024 zurück!

Wir bedanken uns von ganzem Herzen nicht nur bei den hunderten ehrenamtlichen Kla.TV Mitarbeitern, die auch im Jahr 2024 wieder gigantische Leistungen vollbracht haben! Wir bedanken uns auch von ganzem Herzen bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn ohne Sie und Ihre treue Weiterverbreitung der Sendungen wäre unsere Arbeit vergebens. In der Weiterverbreitung durch Sie liegt unser einziger Lohn!

Unser Wunsch für 2025: Vernetzen Sie sich bitte mit uns und allen anderen freien Aufklärern internetunabhängig! Denn mehr denn je brauchen wir einander!

Quelle: Kla.TV