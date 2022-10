Nachrichten AUF1 vom 26. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Italien: Ministerpräsidentin Meloni muss jetzt die Masseneinwanderung stoppen

+ Christian Hafenecker (FPÖ) im AUF1-Gespräch: „Man hat die NEOS eingekauft“

+ Deutschland: Bestreiten von Völkermord und Kriegsverbrechen ist ab sofort strafbar

+ Nicole Höchst (AfD): „Gender-Umerziehung ist Beihilfe zur Selbstverstümmelung!“

+ Globalisten und Genmanipulation: Will Weltwirtschaftsforum am Menschen herumbasteln?

+ „Schicksale AUF1“: Corona-Rebell Daniel Schreiber wehrt sich gegen Behördenwillkür

+ Vatikan: Erzbischof Viganò fordert von der Kirche klare Distanzierung von den Globalisten

+ Buchtipp der Woche: „Hunter Bidens Laptop from Hell“ von Miranda Devine

Kurzmeldungen:

+ Großer Protestmarsch gegen illegale Einwanderung in Oberösterreich

+ Der wahre Grund für den Selbstmord? Dr. Kellermayr war massiv verschuldet

+ Grandioser Sieg der Impfkritiker in New York

+ Lauterbach verschickt Impfwerbung für 50 Millionen Euro

+ Kriegstreiber: Österreichs Grüne wollen Waffen für Ukraine liefern

Quelle: AUF1