Manuel Mittas - Wenn ein Journalist zu sehr über den Tellerrand schaut

Investigativ arbeitende Journalisten – also Journalisten, die das machen, was man von ihnen erwartet: Schweinereien aufdecken – werden vielfach behindert und verfolgt. Das kann so weit gehen, dass sogar eine Bedrohung für Leib und Leben gegeben ist. Auf einen von diesen – Manuel Mittas – gehen wir in der Sendung näher ein.

Was passiert mit einem Journalisten, der über den Tellerrand schaut? Sich also nicht auf das von Politik und Mainstream vorgegebene Narrativ beschränkt, sondern auch darüber hinaus recherchiert? Laut Angaben von „Reporter ohne Grenzen“ sitzen im Jahr 2024 weltweit 522 Journalisten aufgrund ihrer Arbeit im Gefängnis – so viele wie nie zuvor. Im Jahr 2023 wurden mindestens 57 Medienschaffende getötet...[weiterlesen´] Quelle: Kla.TV