COMPACT.Der Tag vom 23.2.2022

Das Verhältnis des Westens und Russland lässt sich vielleicht beschreiben als ein Zustand irgendwo zwischen Krieg und Frieden. Gemeint ist damit kein Waffengang mit klassischen Sinne. Aber durchaus ein gewisser Vernichtungswille. Doch in dieser Situation gibt es auch Profiteure. Wer sie sind, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 23. Februar.

Das sind einige unserer Themen: Sanktionen gegen Russland – Brüssel auf dem Weg in den Wirtschaftskrieg

Kredite für die Ukraine – Wie der Westen an der Krise verdient

Kriegsfolgen – Steht Deutschland vor einer neuen Flüchtlingswelle?

Amerikas Aufmarschgebiet – Warum sich Freddy Ritschel über sein Schul-Russisch freut

