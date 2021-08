Basta Berlin Roadtrip (Tag 4) – Lockdown, Lifestyle, junge Liebe

An Tag 4 des großen Basta Berlin Roadtrips geht es hoch nach Niedersachsen. In Hannover treffen wir Tim und Lana in einem Skatepark. Das junge Paar erzählt uns von Demo-Erfahrungen in 2020 und warum Corona die Beziehung auf eine Probe gestellt hat. IT-Mitarbeiter Tim wagt außerdem eine Prognose bei der digitalen Verarbeitung von Gesundheitsdaten...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA-Radiomoderator Benjamin Gollme und SNA-NEWS Politikchef Marcel Joppa sind auf großer Deutschland-Tour. SIE haben uns eingeladen und WIR sind gekommen. Am vierten Tag verläuft die Route vom Frankenland durch diverse Staus und Baustellen hoch in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Eingeladen haben uns Tim und Lana, die mit Sorgen auf die Entwicklung der Corona-Maßnahmen schauen. Einen Plan B haben beide bereits: In ihrem frisch gekauften Wohnmobil könnten sie auch aus dem Ausland heraus ihrer digitalen Arbeit nachgehen. Ihr Freundeskreis sieht die differenzierte Haltung des Paares gegenüber Pandemie und Lockdown teils kritisch. Davon lassen sich Tim und Lana aber nicht beirren. Quelle: SNA News (Deutschland)