Aktuelle: Lockdown in China und die Folgen

Alle schauen in Deutschland auf den Krieg in der Ukraine, doch parallel herrscht in Teilen Chinas ein extrem harter und folgenreicher Lockdown. Wie unmenschlich die Situation vor Ort aussieht und ob dieses Vorgehen auch bei uns in der Zukunft möglich ist - darum geht es in der neuen Folge von Matrix2030. Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf SchrangTV: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang"

Quelle: SchrangTV