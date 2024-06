#2 - Krieg! Und Frieden? Gäste: Patrik Baab, Gisela Kaiser, Ingrid Pfanzelt, Birgit Assel

Der Krieg ist allgegenwärtig, und doch erstaunlich abwesend. Krieg findet immer woanders statt, in der Ukraine zum Beispiel. Und in diesen weit entfernten Kriegen engagieren sich die westlichen Sofahelden aus ihren Redaktionsstuben und Ministerien heraus, oder die moralisierenden Aktivisten auf ihren Twitter-Profilen und zahnlosen Demonstrationen. Dabei scheinen sie nicht zu merken, wie real die Gefahr ist, dass der Krieg auch sie betreffen könnte. Krieg ist und bleibt abstrakt, und niemand scheint sich eine Vorstellung davon zu machen, was Krieg eigentlich bedeutet.

Daher spreche ich mit dem Journalisten Patrik Baab über die reale Kriegsgefahr in Europa, mit Gisela Kaiser, Jahrgang 1932, über ihre persönlichen Erfahrungen im 2. Weltkrieg und bei der Bombardierung Dresdens, mit Ingrid Pfanzelt über ihre Prägungen durch den Krieg als Nachkriegskind sowie die deutsche Friedensbewegung, und mit Birgit Assel über Kriegstraumata, wie diese auch spätere Generationen noch beeinflussen und wieder neue Kriege ermöglichen.

00:00:00: Anmoderation: Krieg in Europa

00:07:15: Interview Patrik Baab

00:52:19: Die Abstraktheit des Krieges

00:55:18: Interview Gisela Kaiser

01:24:22: Interview Ingrid Pfanzelt

02:01:03: Kriegstraumata

02:02:29: Interview Birgit Assel

03:14:52: Abmoderation



Quelle: Radio Desinformation