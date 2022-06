Affenpocken: Die Paniksprache der WHO: COMPACT.Der Tag

Der Bundestag will am sogenannten Christopher Street Day die Regenbogenflagge künftig hissen. Das bestätigte Vizepräsidentin Katrin Göhring-Eckardt am Donnerstag. Die Fahne sei demnach ein weltweites Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Bislang wurden am Bundestag nur die Bundes- und die Europaflagge gezeigt. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 2. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Affenpocken – Paniksprache bei der WHO

Waffenlieferungen – Petr Bystron im Interview

2. Juni – Der tote Student und der Agent

Das Letzte – Die Linke: Letztes Aufbegehren in einer Partei am Abgrund? Quelle: COMPACTTV