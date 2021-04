dieBasis Sachsen-Anhalt fragt: Wie sehen eure Wünsche für die Zukunft Deutschlands aus?

Wir möchten alle dazu einladen, sich in die neue basisdemokratische Bewegung einzubringen. Wie sehen eure Wünsche für die Zukunft Deutschlands aus? Der Countdown läuft: die nächste Feuerprobe für dieBasis findet am 6. Juni in Sachsen-Anhalt statt. Dort treten wir zur Landtagswahl an – in einem Land wo schon viele Menschen erkannt haben was hier gespielt wird. Dies schreibt dieBasis Sachsen-Anhalt.

Weiter schreibt dieBasis Sachsen Anhalt: Wie sind wir zur Bundestagswahl aufgestellt? Wie werden wir uns positionieren? Sind wir in der Lage den Bürgerwillen umzusetzen durch dieBasis? Politik wird neu gedacht durch ehrliche und authentische Menschen. Seht selbst: Du. Bist. WIR! Um sich auch im Außenauftritt in dem vermeintlich abgekarteten Spiel darstellen zu können wird finanzielle Hilfe gut in direkte Demokratie umsetzen. Deutschland braucht Dich.

Wähle dieBasis am 6. Juni 2021 in den 8. Landtag von Sachsen-Anhalt.Jetzt spenden – jeder Betrag zählt.

Quelle: dieBasis