Brandenburg plant Berufsverbote: COMPACT.Der Tag

Aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol sind weitere Zivilisten evakuiert worden. Diese Bilder zeigen die Ankunft der Busse in der Stadt Saporischschia. Wie viele Menschen sich noch in der weitgehend zerstörten Fabrik aufhalten, ist unklar. Unterdessen haben die Kämpfe um das etwa elf Quadratkilometer große Areal erneut zugenommen. Das bestätigten Armeesprecher beider Seiten. Das Stahlwerk ist der letzte Außenposten der Ukraine in Mariupol. In der Stadt selbst ist die Lage nach Angaben eines AFP-Reporter mittlerweile ruhig. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 4. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Gegen den Krieg – Ein Berliner Unternehmer spricht Klartext

Verfassungsschutz – So dreist begründet Brandenburg die Überwachung seiner Beamten

Düstere Aussicht – Freddy Ritschel schaut in die Zukunft – und findet einen Panzer

Das Letzte – Elsässer-Biografie: Wie ein Linker zum Patriot wurde Quelle: COMPACTTV