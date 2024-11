„Schwachkopf“ Habeck: Zoff mit Musk eskaliert!

Lachen oder Bangen? Es ist definitiv KEIN Duell auf Augenhöhe, doch am Ende kann es der restlich verbliebenen Meinungsfreiheit in Deutschland an den Kragen gehen. Was genau das Fass zwischen dem Vizekanzler Deutschlands und dem reichsten Mann der Welt zum Überlaufen gebracht hat und wieso die Bundestagskandidatur des Verfassungsschutzpräsidenten unserer Demokratie abermals schadet, bringen Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm auf den Punkt.

Quelle: COMPACT-TV