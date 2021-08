5 vor 12: Wahlkampf, aber ehrlich!

Keine Gefahr für Frauen in den Straßen - sondern in den eigenen vier Wänden. Reiseverbote durch Verteuerung, Verbrennerverbot mit dem nächsten Auto, der Strom rationiert, die Steuern erhöht, für die Rente nichts getan: Die Kanzlerkandidaten haben klargemacht, was auf uns zukommt, wenn einer von ihnen regiert. Oder alle zusammen. Dies berichtet das Magazin "Tichys Einblick".

Weiter berichtet das Magazin: "Der lahme Wahlkampf macht sich langsam ehrlich. Im Triell erklären Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, was sie zukünftig dem Bürger zumuten wollen – oder werden. Denn einer von ihnen oder alle zusammen werden die nächste Bundesregierung bilden. Roland Tichy und Achim Winter geben sich einen in den Tee. Nur eines kann man nicht sagen: Dass die Kandidaten es uns nicht vorher gesagt hätten."

Quelle: Tichys Einblick