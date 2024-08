Totalkontrolle – digitale Markierung jedes Menschen

Tätowierungen sind nicht nur populär, man kann sie auch zum Übermitteln von Daten verwenden. Forscher haben bereits solche Biosensoren-Tattoos entwickelt. Ihr Gesicht oder Ihre Handflächen eignen sich gescannt als Basis für digitalisierte Datenübermittlung. Die US-Großbank JPMorgan Chase zum Beispiel hat für 2025 die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems geplant. Dadurch können Einkäufe ohne Bargeld, Kredit- oder Debitkarten getätigt werden. Hinter der Verwendung Ihrer biometrischen Daten verbirgt sich jedoch eine tückische Falle: Der Mensch wird steuerbar durch Abhängigkeit! Wie wird dieser perfide Plan eingefädelt? Erfahren Sie mehr in dieser Sendung!

Stellen Sie sich vor, Sie können einkaufen, also nehmen, was Ihnen gefällt, ganz

ohne Portemonnaie, ohne Plastikkarten, ohne Kassierstationen und gehen mit

Ihrem Einkaufsgut nach Hause. Von Ihrem Guthaben wird alles fein säuberlich

detailliert abgebucht.



Sollte sich Ihr Gesundheitszustand negativ verändern, werden die zuständigen

Stellen in Echtzeit informiert und es wird Ihnen geholfen, bevor Sie die

gesundheitliche Gefahr womöglich selbst bemerkt haben. Damit würde Ihr Alltag

erleichtert und Ihr Leben sicherer, nicht wahr?

Zukunftsmusik oder Albtraum für Sie? Diese Gegebenheiten könnten schneller

Realität sein, als Sie denken.

Die US-Großbank JPMorgan Chase plant für 2025 die Einführung eines

biometrischen Zahlungssystems, welches ermöglicht, Einkäufe zu tätigen ohne

Bargeld, Kredit- oder Debitkarten. Sie müssen lediglich akzeptieren, dass Ihre

Handflächen oder Ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts gescannt werden.

J.P. Morgan Payments habe dieses System bereits im Jahr 2022 durch einen

Lebensmitteldienstleister in Texas erprobt. 35,83 Milliarden Transaktionen im Wert

von 2,03 Billionen US-Dollar sollen abgewickelt worden sein.



Biometrische Zahlungen sollen bis 2026 weltweit 3 Milliarden Nutzer und einen Wert

von 5,8 Billionen Dollar erreichen, wird von Goode Intelligence prognostiziert.

J.P. Morgan ist nicht der einzige Zahlungsverkehrsdienstleister, der aktiv die

biometrischen Verfahren für persönliche Einkäufe erforscht: Visa stellte seine

Technologie für das Bezahlen mit der Handfläche vor und erwartet, dass sich

biometrische Zahlungen innerhalb des nächsten Jahrzehnts durchsetzen werden.

Die Pilotprojekte umfassen die Authentifizierung von Handflächen, Fingerabdrücken

und Gesichtern für Zahlungen. Sie propagieren ein schnelleres und sicheres

Kassiererlebnis. Dazu sind Kunden offenbar bereit, zum Bezahlen ihre

biometrischen Daten zu verwenden.

In dieselbe Richtung geht die Entwicklung zur Überwachung, zur Förderung und

zum Erhalt Ihrer Gesundheit. Haben Sie schon von Nanotattoos als Biosensoren

gehört? Tätowierungen sind längst populär geworden. Sie haben nicht nur ihre

Verborgenheit verloren, sondern entwickeln sich zu einem Stück Technologie.

Entwickelt wurden Nanotattoo-Sensoren (BNTS) von Kristen D. Belcastro, Dozentin

an der Yeditepe-Universität in Istanbul, und Onur Ergen, dem stellvertretenden

Vorsitzenden für Forschung und Entwicklung an der Abteilung für Elektronik und

Kommunikation der Technischen Universität Istanbul. Eine Methode, mit der

Tätowierungen implantiert werden können, die passiv und drahtlos kommunizieren,

ohne Implantate oder externe Energiequellen zu benötigen. Das Tattoo reflektiere

empfangene Hochfrequenzsignale und stelle damit eine Verbindung mit dem

Smartphone her. Dieses kann so kontinuierlich überwachen und die gesammelten

Informationen mittels KI auswerten. Die Entwicklung kompakter und selbstständiger

Biosensoren soll es ermöglichen, unseren Gesundheitszustand zuverlässig, in

Echtzeit und kostengünstig zu überwachen.

Ob hinter diesen technischen Entwicklungen das Interesse dem Wohle des

Menschen gilt, wie vordergründig lauthals glaubhaft gemacht wird, muss bezweifelt

werden! Kla.TV hat bereits in dutzenden Sendungen aufgezeigt, wie die Menschheit

schrittweise in verschiedenen Bereichen in eine Totalkontrolle geführt wird. So

sollen zum Beispiel die Bürger durch Abschaffung des Bargeldes und Nutzung des

digitalen Euro gläsern und manipulierbar werden. Faktisch wird durch den digitalen

Euro die finanzielle Privatsphäre der Menschen abgeschafft! Als Basis zur

Totalüberwachung selbst in den eigenen vier Wänden kann Ihr WLAN genutzt

werden.

Zusammenfassend muss gesagt werden:

Die Speicherung und zunehmende Verwendung der biometrischen Daten der

Menschen wird eine totale „Überwachungsdiktatur“ ermöglichen. Sie öffnet dem

Missbrauch durch den Staat, der seine Bürger auf Schritt und Tritt beobachten kann,

aber auch Kriminellen, Tür und Tor.

So plant das WEF mit seiner Agenda 2030, jeden Menschen „glücklich“ zu machen

ohne Privatbesitz. Sein Leben und Denken sollen umfassend kontrolliert und

manipuliert werden können. Stichwort Transhumanismus, also die Verschmelzung

von Mensch und Maschine, wird von globalen Schaltstellen wie WEF und UNO als

unverzichtbare Weiterentwicklung des Menschen propagiert. Er soll ein

kontrollierbares und steuerbares biotechnisches Produkt für die kriminelle

Machtelite werden. Quasi mit einem einzigen Knopfdruck ausschaltbar, falls er

keinen Nutzen mehr erbringt.



Wie kann der Mensch einem solchen gleichsam biometrisch-digitalen Gefängnis

jemals wieder entfliehen?

Deshalb an dieser Stelle eine deutliche Warnung vor der heuchlerischen

Propaganda für scheinbar positive Anwendungen solcher digital-biometrischen

Technologien!



Widersetzen Sie sich einer technisierten, manipulativen Diktatur, indem Sie sich

schon heute persönlich mit wahrheitsliebenden Menschen vernetzen. So werden

Sie Teil einer freien „Neuen Welt“. Denn das könnte überlebenswichtig werden.





Quellen/Links:

Quelle: Kla.TV