Prof. Dr. Franz Hörmann: Die Corona-Diktatur und deren Folgen

Am 1. August 2020 und als Folge am 29. August 2020, fanden in Berlin je eine grosse Demonstration für Frieden und Freiheit statt. Diese Demonstrationen sind für viele Menschen sehr beeindruckend und suggerieren Zurückeroberung von Freiheit. Aber ändern solche Demonstrationen wirklich etwas an den herrschenden Machtverhältnissen? Unsere Vivoterra TV Moderatorin Francine Weidlich spricht mit Prof. Dr. Franz Hörmann über dieses wichtige Thema.

Am 1. August 2020 und als Folge am 29. August 2020, fanden in Berlin je eine grosse Demonstration für Frieden und Freiheit statt. Diese Demonstrationen sind für viele Menschen sehr beeindruckend und suggerieren Zurückeroberung von Freiheit. Aber ändern solche Demonstrationen wirklich etwas an den herrschenden Machtverhältnissen? Unsere Vivoterra TV Moderatorin Francine Weidlich spricht mit Prof. Dr. Franz Hörmann über dieses wichtige Thema.

Quelle: Vivoterra TV