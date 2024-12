Druschba: Shitstorm wegen AfD-Friedensmission!

Alle wollen den Frieden! Alle…. ? Nun, das muss man bezweifeln, wenn man die Reaktionen auf die Friedensmission von AfD-Politikern zur Kenntnis nimmt. Ist es der typische „Anti-AfD-Reflex“ oder steckt mehr hinter der Kritik? Was ist in Russland konkret passiert? Alle Antworten entlockt Dr. Stephanie Elsässer dem AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Rainer Rothfuß in diesem spannenden Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV