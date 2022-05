Zielt die NATO bald auf China: COMPACT.Der Tag

Hat die Europäische Union ein neues Mitglied aufgenommen? Nein: Die Regenbogenfahne weht vor dem Parlament der Organisation. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie – IDAHOBIT. Die gleichen Banner wehen übrigens vor den Außenstellen des EU-Parlaments in Straßburg und Luxemburg. Das Ereignis wurde im Jahre 2005 eingeführt, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum Bekenntnistag des politischen Establishments. Allerdings: Die gezeigte Haltung des Parlaments könnte bereits wieder diskriminierend sein, denn die Berliner Senatsverwaltung für Vielfalt und Antidiskriminierung hisste nach eigenen Angaben erstmals nun die Progressive Pride Flag. Diese sei, wie der öffentliche-rechtliche Rundfunk Berlin Brandenburg mitteilte, noch farbenfroher und offenbar vielfältiger. Geschmückt ist sie durch mehrere Dreiecke. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 17. Mai.

Das sind einige unserer Themen: NATO-Gipfel – Erst Russland, dann China

Dornröschen – In Berlin darf Tschaikowski noch auf die Bühne

Denkmäler – Lettlands Regierung auf Provokationskurs

Das Letzte – Sprengt Erdogan die NATO? Quelle: COMPACTTV