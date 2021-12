Beweg Was! Im Gespräch – Unser Hauptgast heute: Ullrich Mies (1/2)

Thema heute: Stimmen zur Lage der Nation! ( Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst! ) Wie wurde die Macht in den letzten Jahrhunderten immer wieder verschleiert? Warum ist das niemandem aufgefallen? Und warum ist die derzeitige Corona-Krise nur die Spitze des Eisbergs? Diese und weitere Fragen besprechen wir mit unserem heutigen Gast Ullrich Mies.

Ullrich Mies ist Sozial- und Politikwissenschaftler. Er studierte in Duisburg und Kingston/Jamaica. Seine Interessenschwerpunkte sind internationale politische Konflikte, organisierte Friedlosigkeit, Staatsterrorismus, Neoliberalismus, Demokratieerosion, Kapitalismus- und Militarismuskritik sowie die Erhaltung der Biodiversität. Er ist seit 1994 selbständig und lebt seit 30 Jahren in den Niederlanden. Er schreibt für Rubikon, die Neue Rheinische Zeitung, Neue Debatte und viele andere mehr. 2017 erschien von ihm und Jens Wernicke als Herausgeber „Fassadendemokratie und Tiefer Staat: Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter“, 2019 als alleiniger Herausgeber das Buch „Der tiefe Staat schlägt zu: Wie die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet“ und 2020 das Buch „MegaManipulation: Ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie“.

Quelle: BewegWas