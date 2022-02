„Bischöfe nehmen Geruch der Wölfe an“ – Offener Brief von Andreas Kirchmair

In einem offenen Brief zeigt Dipl.-Ing. Andreas Kirchmair, selbst ehrenamtlicher Mitarbeiter in der kath. Kirche, auf, dass viele Hirten als verlängerter Arm der Politik in Sachen Corona fungieren. Sie lassen ihre Schafe im Stich, „nehmen den Geruch der Wölfe an“ und heulen gemeinsam mit diesen. Er ruft dazu auf, mit Mut und Gottvertrauen zu einer Deeskalation beizutragen und Farbe zu bekennen.

Mein Name ist Andreas Kirchmair. Ich bin von meiner Ausbildung her Betriebsinformatiker, von meinem Beruf her seit 28 Jahren selbständiger Unternehmensberater, ein Familienmensch und seit meiner Taufe vor vielen Jahren Katholik.



Als solcher habe ich dann vor Weihnachten an den Salzburger Erzbischof Dr. Lackner einen offenen Brief geschickt zur ganzen Corona-Situation in Bezug auf die Kirche. Dieser offene Brief ist dann 6-7 Tage lang unter den 15 meistgelesenen Aussendungen der APA (Austria Presse Agentur)gewesen und hat also viel Resonanz gefunden. Diesen Brief würde ich Ihnen gerne vorlesen. Vorher möchte ich Ihnen erzählen, warum ich das gemacht habe und wie es dazu gekommen ist....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV