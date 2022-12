Nachrichten AUF1 vom 7. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Erste Bundesländer heben Maskenpflicht und Zwangs-Maßnahmen auf

+ Heimunterricht: Selbst denkende Kinder sind politisch nicht gewollt

+ Zurück in die Steinzeit? Irrer Volksentscheid will klimaneutrales Berlin schon 2030

+ Welle der Solidarität mit AUF1 nach absurder Klage von Staatssender ARD

+ Globalisten-Agenda: So zieht die EU den Deutschen Milliarden aus der Tasche

+ Kryptobörse FTX: Ein Unternehmen des Tiefen Staates?

+ Alldeutscher Jahrgothweiser: Ein ganz besonderer Mond-Kalender

+ Die gute Nachricht: „Alldeutsche Jargothweiser“ für das kommende Jahr 2023

Kurzmeldungen:

+ 800 Milliarden: Verfassungsgericht erlaubt Teilnahme an Corona-Aufbaufonds

+ Soros-Vertreter macht Ungarn für hohe Asylzahlen verantwortlich

+ Berliner AfD-Richterin unter Terrorverdacht festgenommen

+ Multikulti: Europaweite Ausschreitungen marokkanischer Migranten

+ Bischof Valenzuela: „UNO will Weltbevölkerung verringern“

Quelle: AUF1