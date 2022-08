Faucis dunkle Geschichte: Interview mit Robert F. Kennedy Jr.

Die Amerikaner seien kränker geworden, als sie es je gewesen sind, obwohl sie mehr für „Gesundheit“ ausgeben als andere Nationen. Unter den Industrieländern stehen die Gesundheitsergebnisse der Amerikaner an letzter Stelle. Im Interview mit Robert F. Kennedy Jr. kommt Licht In diese sonderbare Unlogik: Die dunkle Seite von Anthony Fauci.

Blicken wir über den Zaun in die USA, so wird nachfolgendes Interview mit dem bekannten Vorsitzenden und leitenden Rechtsbeistand von Children`s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr., schockierende Wahrheiten ans Tageslicht bringen.

In einer Folge von "Conversations That Matter" [Gespräche, die von Bedeutung sind] spricht Kennedy über Inhalte seines Buches "The Real Anthony Fauci" , zu deutsch: "Das wahre Gesicht des Dr. Fauci", mit dem Moderator und Chefredakteur des „New American Magazines“, Alex Newman.



In sorgfältiger Recherche hat Robert F. Kennedy Jr. die schockierende dunkle Geschichte über Fauci aufgedeckt, die sämtliche Medienberichte über Covid-19 infrage stellt und die jeden alarmieren wird, dem die Demokratie in den USA sowie die Zukunft und Gesundheit ihrer Kinder am Herzen liegt.....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV