Kinderarbeit: Stopp der Profitgier von Großkonzernen!

Nach offiziellen Zahlen arbeiten weltweit 218 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren für Hungerlöhne und unter meist menschenunwürdigen Bedingungen! Diesem menschenverachtenden Profitstreben muss durch ein entschiedenes und gemeinsames Aufstehen der Bevölkerung ein Ende bereitet werden.

Nach offiziellen Zahlen arbeiten weltweit 218 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren unter meist menschenunwürdigen Bedingungen! Beispielsweise sind in der Textilproduktion die Kinder oft ungeschützt Chemikalien ausgesetzt.



So braucht es zur Herstellung von einem Kilogramm Textilien ein Kilogramm Chemikalien. Davon befinden sich in der Textilverarbeitung natürlich noch Bestandteile in den Fasern, denen die jungen Menschen direkt ausgesetzt sind. Westliche Firmen wie H&M und New Look lassen ihre Waren in Myanmar von Kindern ab 14 Jahren herstellen, die an 6 Tagen in der Woche bis zu 11 Stunden arbeiten. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV