Dialog Deutschland-China: Heute mit Liu Guosheng - Reisen nach China

Liu Guosheng ist Chinese und hat dennoch in Deutschland Sinologie studiert. Nebenbei organisierte er Reisen nach China und baute mit "China Tours" den erfolgreichsten China-Reiseveranstalter Deutschlands auf. Damit machte er seine Leidenschaft zum Beruf. Schon als armer Landjunge faszinierten ihn die Alte Seidenstraße und die unbekannte Ferne. Wenn er über seine Landsleute spricht, lobt er deren praktische Einstellung. Er ist der Meinung, dass Chinesen in langen Zyklen denken und Tradition in die Moderne mit einbeziehen.

Das Interview führte der Journalist und Auslandskorrespondent Stephan Ossenkopp. Hier der Link zur Substack-Website von Stephan Ossenkopp: https://ossenkopp.substack.com/ Quelle: apolut