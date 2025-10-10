Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kla.TV Offline – Diese Festplatte schreibt Geschichte! (Backstage-Reportage)

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 11:23 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38958) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38958) / Eigenes Werk

Was macht diese Festplatte so einmalig? Wer sie hat, hält einen kostbaren Schatz in den Händen. Mit ihr hat man Zugriff auf über 25.000 Videos in bis zu 85 Sprachen. Dazu auf 21 AZK-Konferenzen sowie auf sämtliche Ausgaben der Zeitung Stimme und Gegenstimme – und alles mit Quellen belegt. Eine Offline-Website, die völlig unabhängig vom Internet ist. Niemand kann sie zensieren oder abschalten! Sie ist ein Riesen-Geschichts- und Beweisarchiv mit Originalquellen und Dokumenten aus den letzten zwölf Jahren Kla.TV-Arbeit für die kommenden Weltgerichtsprozesse.

Sie gehört zur Strategie 2+: Vernetze dich noch heute mit dem Kla.TV-Team, bekomme deine Offline-Festplatte GESCHENKT, kopiere sie auf zwei weitere Festplatten und gib sie an zwei Freunde mit gleicher Vision weiter! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

