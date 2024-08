Nach Solingen: Was wird vertuscht?

Welches falsche Spiel wird hier gespielt? Nach dem tödlichen Anschlag in Solingen übt sich der Mainstream in gewohnt unglaubwürdiger Manier in Bestürzung und Anteilnahme. Bei knapp 14.000 Messerattacken im Jahr fließen Krokodilstränen eben beinahe von allein. Doch längst nicht alle Informationen sollen so kurz vor den wichtigen Wahlen das Volk ungefiltert erreichen.

Jürgen Elsässer und André Poggenburg begrüßen Sie in unserem Underground-Studio und kommentieren die jüngsten Aussagen und Pläne unserer Polit-Elite. Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie unseren Neustart unterstützen: COMPACT-Magazin GmbH, IBAN: DE19 5236 0059 0000 4401 32. Herzlichen Dank! Quelle: COMPACT-TV