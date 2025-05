Die Überwindung der Blutsekte (Teil 3) – 247 Opfer, 135 Zeugen, 172 Täter und Mittäter (von Lois Sasek)

In diesem Film präsentiert Kla.TV-Produktionsleiterin Lois Sasek eine beeindruckende Zusammenfassung von 65 Stunden Film- und Tonmaterial von weiteren 247 Opfern und 135 Zeugen satanisch rituellen Missbrauchs. Wie schon die Opfer und Zeugen von Blutsekte 1 + 2 bestätigen sie alle dasselbe: "Satanisch rituelle Gewalt findet weltweit statt." Sie alle sprechen von einer selbsternannten "Machtelite" als weltweitem Täterfilz. In dieser Dokumentation werden über 172 Täter + Mittäter mit Namen genannt. Noch nie wurde dieser Täterfilz so beeindruckend sichtbar gemacht! Auch der Weg zur Überwindung dieser Blutsekte wird in diesem Film aufgezeigt.

[Weltweite Satanismus-Verherrlichung] Satansritual beim Eurovision Song Contest 2024. Taylor Swift präsentiert Satanismus auf offener Bühne, ebenso wie zahlreiche andere Weltstars wie Madonna, Adele, Pink und Beyoncé. Die olympischen Spiele werden mit satanischen Darbietungen eröffnet und umrahmt. Direkt auf der Bühne steht das Götterbild des Baals, der schon seit viereinhalbtausend Jahren für reale Kinderopfer bekannt ist. Der apokalyptische Reiter auf dem fahlen Pferd, dem Tod, wird groß inszeniert – ganz nach dem Leitsatz der selbsternannten Elite: „Ein Viertel der Menschheit muss aus dem sozialen Körper eliminiert werden. Wir sind für Gottes Auswahlverfahren für den Planeten Erde verantwortlich. Er wählt aus, wir zerstören. Wir sind die Reiter auf dem fahlen Pferd, dem Tod.“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV