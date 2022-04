Rüdiger Lenz: Vom zivilisierten halben Menschen zum kosmisch ganzen Menschen

Am 20. März 2022 fand mit einem ersten SouveränitätsKongreß die Pilotveranstaltung der Dichter&Denker-Kongresse statt. Ein ganz neues Format mit vielen Interaktionsangeboten für den sozialen Austausch. Im Gegensatz zum "Standardformat" bisheriger Onlinekongresse ist auf den Dichter&Denker-Kongressen tatsächlich alles live – es werden somit noch größere Anforderungen an Technik, Veranstalter und Protagonisten gestellt.

Ein herzliches Dankeschön deshalb an die Referenten Rüdiger Lenz und Ludwig Gartz sowie an Erich Hambach (Moderation), daß sie als Pioniere an diesem neuen Kongreßformat mitgewirkt haben.

0:00 Intro



0:19 Erich Hambach (Moderator) und Martin Matzat (Initiator)



3:35 Anmoderation und Einführungsgespräch zwischen Rüdiger Lenz und Erich Hambach



7:37 Vortrag von Rüdiger Lenz



53:36 Schlußgespräch zwischen Rüdiger Lenz und Erich Hambach



Rüdiger Lenz ist durch seine Arbeit als Tätertherapeut einem größeren Publikum bekannt geworden. Seine Therapiearbeit fasste er 2004 als Nichtkampf-Prinzip zusammen. Heute ist er Publizist und Moderator der Sendung M-Pathie auf apolut.net und spiritueller Therapeut und Berater. Rüdiger Lenz zeigt in diesem Vortrag auf, wie wir zum ganzen souveränen Menschen werden können.





Quelle: Martin Matzat