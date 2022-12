Preisdeckel: EU verschärft Krieg ums Öl: COMPACT.DerTag am 5. Dezember 2022

Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 5. Dezember. Die EU verschärft den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ab heute greift das Öl-Embargo gegen unseren bis vor kurzem wichtigsten Energielieferanten. Zugleich tritt ein Ölpreisdeckel in Kraft. Die Folgen sind gefährlich, gerade für Deutschland. Die größte Raffinerie im Osten, das PCK in der Stadt Schwedt, steht ohne russisches Öl vor dem Aus.

Das sind einige unserer weiteren Themen: •Twitter: Brüssel auf Vogeljagd •WM-Aus: Blamage mit Binde •Klima-Kleber: Sie hören nicht auf Quelle: COMPACTTV