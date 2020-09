Emotionale Bilder von der Demo-Auflösung am 30.08.2020 in Berlin am Großen Stern / Siegessäule

Wir vom Creative Caravan Projekt, haben schon sehr viele Filme über die Querdenken-Demonstrationen in den letzten Monaten gedreht, aber keiner hat uns so emotional gepackt wie dieser. Liebevolle Menschen, die friedlich mit Abstand demonstrieren werden weggedrängt, durch den Wald getrieben und respektlos weggeschliffen. Eine Berliner Polizei außer Rand und Band. Dieses Video ist ein Zeitdokument für die Welt mit einer bunten Mischung an Menschen, friedlich, frei und emphatisch, gegen Hundertschaften von hochaufgerüsteten Polizisten, die furchteinflößend und menschenverachtend, teilweise aggressiv, gegen ihre eigenen Mitbürger vorgehen.

Trotzdem bleiben die Menschen friedlich, singen, tanzen, demonstrieren. Ein Bild wie aus einer neuen Zeit, einer Zeit, in der die Menschen glücklich sind, sich von einer respektlosen Politikerkaste zu befreien, und von deren Politik, die nicht nur im eigenen Land die Menschen bevormundet und autokratisch behandelt.

Quelle: KenFM