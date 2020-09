Meinungsfreiheit: Zensur von Niklas "Neverforgetniki" Lotz

Der beliebte 21-jähirge konservative Youtuber und Online-Journalist Niklas Lotz, aka Neverforgetniki, wurde jüngst von Twitter ausgeschlossen. Er äußerte sich dazu wie folgt: "In was für einem Land leben wir, wenn ein Jan Böhmermann hetzen und jeden beleidigen darf, aber ich als junger Journalist zensiert werde? Böhmermann wird vom ZDF finanziert, die Bürger müssen zwangsweise für ihn bezahlen. Ich bin nur ein junger Mann, der Dinge kritisch hinterfragt. Nur weil ich nicht links bin und nicht bei der Antifa mitlaufe, haben so viele Leute so einen Hass auf mich. Anscheinend darf es in Deutschland wirklich nur eine einzige (linke) Meinung geben."

Lotz weiter: "Dass nun massenhaft Linke sich freuen, weil Twitter mich gesperrt hat, ist so widerlich. Die gleichen Leute hätten sich auch gefreut, als in dunkelsten Zeiten in Deutschland Oppositionelle abgeführt worden sind.



Ich mache das hier für all die Leute, die hinter mir stehen. Ich mache das, weil ich von der Idee eines bürgerlichen und konservativen Deutschlands überzeugt bin. Und ich wehre mich. Verbal, aktivistisch, juristisch. Ich hole mir mein Recht auf Meinungsfreiheit zurück. Auch auf Twitter!

Quelle: Neverforgetniki