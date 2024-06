Im Gespräch: Ulrich Gausmann “Wirtschaft und Finanzen neu gedacht: Revolution der Menschlichkeit“

Der Sozialwissenschaftler Dr. Ulrich Gausmann hat ein Buch geschrieben, das vom Ende des Kapitalismus erzählt. „Wirtschaft und Finanzen neu gedacht – Revolution der Menschlichkeit“ heißt es, erschienen im Massel Verlag. Darin zeigt Gausmann, was es bereits an alternativen Wirtschafts- und Finanzprojekten gibt und wie groß die Fülle an Personen, Initiativen und Verbänden ist, die an neuen, gerechteren Lebensentwürfen arbeiten.

Im Gespräch mit Dirk Pohlmann spricht Ulrich Gausmann sowohl über den politischen Ist-Zustand, den er als gesellschaftliche Gefangennahme bezeichnet – schließlich seien die Pandemie-Maßnahmen keine Aktionen auf einen medizinischen Notstand, sondern auf einen politischen Notstand gewesen –, als auch über die vielen Beispiele, was schon heute an realen Utopien vorhanden ist. Darunter sind Energiewendedörfer mit eigener Strom- und Wärmeerzeugung, die Bedeutung von Genossenschaften für die Wohnungs- und Geldversorgung sowie die stetige Zunahme verschiedenster Komplementärwährungen, bei denen nicht nur Geld gegen Geld getauscht wird, sondern auch Geld gegen Zeit. Mit seinen zahlreichen Beispielen an Visionen für neue Lebensweisen zeigt das Buch in komprimierter Form, dass eine bessere Welt machbar und die Revolution von unten längst schon Praxis ist. Kontakt mit dem Autor für Vorträge und Buchvorstellungen: [email protected] Hier geht es zum Buchkauf: https://www.masselverlag.de/The-Great-WeSet/Wirtschaft-und-Finanzen-neu-gedacht/ Inhaltsübersicht: 0:00:51 Analyse des politischen Ist-Zustands 0:09:44 Zunahme von Komplementärwährungen 0:27:20 Alternativbeispiele für neue Lebensausrichtungen 0:37:55 Geld gegen Zeit – eine neue Währung 0:44:46 Digitalisierung: Gefahr und Chance 0:52:06 Der Ursprung der Kreditgenossenschaften 0:57:13 Warum werden alternativwirtschaftliche Konzepte nicht an Universitäten gelehrt? 1:01:42 Der Erfolg der Interessenvertretungspolitik in Österreich 1:06:08 Was hat Ulrich Gausmann an seinen Recherchen am meisten beeindruckt? Quelle: apolut